"Influenciador digital do crime" é preso suspeito de integrar facção em Caucaia

Conforme a Polícia Civil, Francisco Nilton da Silva Sales postou fotos e vídeos em uma conta do Instagram ostentando armas e ameaçando rivais. Ele nega ser o dono do perfil

De acordo com a Polícia Civil, Chico Xuxa, como seria conhecido, frequentemente postava fotos e vídeos de atividades criminosas em uma conta do Instagram. Ele apareceria fazendo apologia à facção, ostentando fuzis e pistolas, usando drogas ilícitas e ameaçando rivais. O perfil conta, atualmente, com 509 seguidores.

“Na pior das postagens, CHICO XUXA postou fotografias de um faccionado rival (MATEUS BERNARDO ALVES — vulgo CARNE DE LATA) assassinado com vários disparos no rosto”, depôs um policial civil. O assassinato ocorreu no último dia 5 de janeiro no bairro Padre Júlio Maria. “SAFADO TAVA DE BOBA” (Sic), comentou o usuário, afirmando que a vítima estava “de bobeira”.