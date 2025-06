Brasileiro é condenado à prisão perpétua no Reino Unido por matar adolescente

Nascido no Brasil, Marcus Aurelio Arduini Monzo, filho de mãe espanhola e pai brasileiro, atacou Daniel Anjorin, de 14 anos, usando uma espada japonesa denominada katana, enquanto o adolescente seguia a pé para a escola usando fones de ouvido no bairro Hainault, a leste de Londres.

Um homem de 37 anos com dupla nacionalidade brasileira e espanhola foi condenado à prisão perpétua pela justiça britânica, nesta sexta-feira (27), por matar um adolescente com uma espada em abril de 2024, um crime que chocou o Reino Unido.

Nesta sexta, o juiz Joel Bennathan o sentenciou à prisão perpétua, com um mínimo de cumprimento de pena de quase 39 anos.

No ataque, que durou cerca de 20 minutos, o condenado também agrediu outras pessoas, ferindo dois policiais.

O juiz destacou que o assassino se encontrava em estado "claramente psicótico" no momento do ataque, devido, em parte, ao consumo prolongado de cannabis, e acrescentou que isto não o eximia de responsabilidade por seus atos.

Em 3 de abril de 2024, pouco antes das 07h locais, Marcus Aurelio Arduini Monzo primeiro atropelou um pedestre com sua caminhonete, antes de agredi-lo no pescoço com sua espada japonesa.

Em seguida, voltou ao volante e parou em uma rua, onde atacou Daniel Anjorin.

O condenado também esfaqueou um policial que o perseguia, e em seguida entrou em uma casa e agrediu um casal que dormia. Os gritos da filha do casal o afugentaram.