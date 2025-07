Fake news sobre vacinas contribuíram para aumento de mortes por Covid-19 no Brasil, aponta estudo da Uece

O estudo “Impacto das Fake News sobre a vacinação na mortalidade por Covid-19: uma análise epidemiológica no Brasil” foi liderado pela jornalista e pesquisadora Adriana Rodrigues, e é o primeiro a demonstrar estatisticamente essa correlação no país .

Uma pesquisa inédita conduzida por pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará (Uece) revelou que a disseminação de fake news durante a pandemia de Covid-19 esteve diretamente associada ao aumento da mortalidade pela doença entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022 . Os dados foram publicados recentemente na Revista de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Desinformação como fator de risco

Segundo Adriana, as fake news não interferem apenas na decisão de se vacinar, mas também afetam outras medidas de prevenção, como o uso de máscaras e o isolamento social. “Além da recusa à vacinação, a gente via muitas pessoas não usando máscara, não ficando em casa”, disse em entrevista à rádio O POVO CBN nessa quarta-feira, 2.

A análise utilizou dados do Ministério da Saúde, além de conteúdos identificados pelas agências de checagem Lupa e Aos Fatos. Foram identificadas 159 fake news relacionadas à vacina no período estudado. O pico de casos confirmados ocorreu em março de 2022, com 933.452 registros, enquanto o de óbitos foi em abril de 2021, com 78.942 mortes.

A pesquisa mostrou que, quanto maior a circulação de desinformação sobre vacinas, maior a taxa de mortalidade por Covid-19. Por outro lado, a cobertura vacinal não apresentou uma correlação estatisticamente significativa com as mortes, o que aponta para a influência de outros fatores, como desigualdade regional, variantes do vírus e, principalmente, a hesitação vacinal impulsionada por conteúdos falsos.

