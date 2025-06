Vacina meningocócia ACWY passa a ser ofertada para crianças de 12 meses

Foto de apoio ilustrativo. SUS passa a oferecer meningocócica ACWY para crianças de 12 meses. / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A oferta da vacina meningocócica ACWY será ampliada para crianças de 12 meses a partir de 1º de julho. Atualmente, o esquema vacinal para bebês inclui duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas aos três e cinco meses, com um reforço aos 12 meses. A ACWY, atualmente, é ofertada no SUS Com a ampliação da oferta, o reforço será feito com o imunizante ACWY, que aumenta a proteção contra os sorogrupos ACWYda bactéria que causa a meningite.