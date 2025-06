Pai de Juliana Marins cita Belchior e fala de viagens da família

Manoel Marins ao lado de sua esposa e suas duas filhas / Crédito: Reprodução Instagram / @manoel.marins.3

Desde a partida da brasileira Juliana Marins, 26 anos, após cair de um vulcão no Monte Rinjani, na Indonésia, o seu pai, Manoel Marins, segue emocionando os seus seguidores com postagens no Instagram em homenagem à sua filha. Neste último sábado, 28, ele citou um trecho de “Como Nossos Pais”, letra do cantor e compositor cearense Belchior, além de relatar as viagens conjuntas realizadas pela família.