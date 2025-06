Lula promete novo decreto para custear translado de corpos do exterior após caso de Juliana Marins

O presidente Lula (PT) declarou em seu perfil oficial nesta quinta-feira, 26, a intenção de editar novo decreto para que o governo brasileiro assuma a responsabilidade do translado de nacionais mortos no exterior. Na ocasião, citou a publicitária Juliana Marins, que foi encontrada morta após queda em trilha no monte Rinjani, na Indonésia.

A legislação brasileira vigente, no § 1º do artigo 257 do decreto 9.199/2017, não autoriza que o translado de restos mortais de cidadãos falecidos no exterior seja custeado com recursos públicos.