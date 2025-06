Empresa de formatura é acusada de dar golpe em 22 turmas diferentes em MG

Com prejuízos que ultrapassam R$ 80 mil, a empresa Book Convites anunciou o encerramento das atividades após causar prejuízos a turmas de diversas universidades mineiras

A empresa, identificada como Book Convites, de acordo com relatos de alunos, descumpriu o prazo de entrega dos produtos mesmo mediante pagamento adiantado.

Uma empresa especializada em produtos para formaturas e com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, é alvo de denúncias por causar prejuízos financeiros a 22 turmas de diferentes cursos e instituições de ensino.

De acordo com Gabriel Dutra, presidente da comissão de formatura do curso de Medicina da Faculdade de Minas (Faminas), sua turma teria entrado em contato com a empresa em novembro de 2024, que confirmou que os convites seriam entregues até o dia 29 de abril de 2025.

Para essa turma, foi exigido um pagamento antecipado de R$ 80 mil, pois, segundo a empresa, o produto não poderia continuar a ser produzido sem o adiantamento.

Passado o prazo de entrega estabelecido e diante da ausência dos convites, Gabriel entrou em contato com a companhia em nome de sua sala para estabelecer uma nova data, que foi redefinida para o dia 16 de maio.