Estudante cola grau sozinha em MG: 'Formatura particular'

Uma estudante da Universidade Federal de Lavras (Ufla), em São Sebastião do Paraíso (MG), teve uma experiência acadêmica extremamente rara: uma "formatura particular". Isadora Rezende foi a única a se graduar no Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT), e colou grau sozinha. As informações são do portal G1 e da assessoria de comunicação da Ufla.

A cerimônia ocorreu em março deste ano, e não foi a única vez em que Isadora passou por "experiências individuais" na graduação. Nem mesmo veteranos a jovem teve, uma vez que a estudante entrou na primeira turma do curso no campus de São Sebastião do Paraíso. Ela também esteve matriculada sozinha em diversas disciplinas que cursou.