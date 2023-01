Formatura: alunos de Medicina pedem ajuda a Casimiro após calote

Os alunos do curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) pediram ajuda ao youtuber Casimiro Miguel para realizar o sonho da festa de formatura. A solicitação ocorreu depois que os estudantes tomaram calote de mais de R$ 900 mil de uma colega de curso. A aluna confessou o crime e também é apontada como suspeita de ter dado golpe em lotérica.

Pelo Instagram, a Comissão de Formatura da turma fez uma postagem convidando Casimiro e sua esposa Ana Beatriz à festa da turma 106 de medicina da instituição, mas há um condicionante para que o convite tenha validade. "Precisamos que tenha uma formatura kkk, por favor, ajuda a gente", escreveu o perfil da turma buscando comover o influencer.

Esta é apenas uma das alternativas que os universitários estão buscando para realizarem o sonho de terem uma formatura depois de terem sido vítimas de um golpe. Depois que o caso veio à tona, várias pessoas demonstraram interesse em ajudar os formandos. Há, inclusive, indicação que uma vaquinha online seja criada para colaborar com o orçamento.

Calote em formatura de alunos de Medicina da USP: relembre o caso

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma vítima registrou um Boletim de Ocorrência na terça-feira, 10, contando que Alicia seria a responsável por desviar o dinheiro da formatura de sua turma.

De acordo com o UOL, uma das vítimas contou aos policiais que os alunos somente descobriram sobre o ocorrido no dia 6, quando a suspeita de aplicar o golpe disse no grupo do WhatsApp da turma que perdeu todo o dinheiro arrecadado ao ter aplicado o valor.

"Todo mundo está muito aflito, triste, apreensivo, até um pouco reativo com essa situação, porque a gente não esperava que uma colega fosse fazer isso pelas costas — investimentos, sacar dinheiro, valores altos", contou um estudante ao G1 São Paulo.

O estudante também revelou que os alunos da turma pagavam uma mensalidade de R$ 300 para arrecadar o dinheiro da formatura.

