Unichristus e UFC têm os melhores cursos de Direito do Ceará

Segundo o MEC, o Direito Unichristus obteve o 1º lugar entre todas as instituições de ensino, públicas e particulares, do Estado

Os cearenses têm duas ótimas opções para quem almeja ter uma sólida formação jurídica. O curso de Direito da UFC, com um histórico de excelentes avaliações do MEC e elevados índices de aprovação na OAB, é muito disputado entre os estudantes pré-universitários locais. Nesse contexto de alta competência, e também com elevados índices, o curso de Direito da Unichristus tem se consolidado como a melhor opção entre as instituições de ensino particulares do Ceará.

Segundo o MEC, o Direito Unichristus obteve o 1º lugar entre todas as instituições de ensino, públicas e particulares, do Estado, além de figurar como o 2º do Norte/Nordeste e o 3º do Brasil. O reconhecimento também vem da Ordem dos Advogados do Brasil: a Unichristus conquistou o selo "OAB Recomenda", em referência às aprovações de seus alunos, seguidamente, em todas as quatro edições do prêmio em que pôde participar (desde a formatura de suas primeiras turmas), alcançando um aproveitamento de 100%.