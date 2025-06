Quem é a brasileira que se diz astronauta, mas cujo vínculo foi negado pela Nasa

Laysa Peixoto anunciou que seria a primeira brasileira no espaço, mas a Nasa negou vínculo, e a jovem afirmou nunca ter dito que trabalhava lá

A afirmação, feita por ela mesma nas redes sociais e em entrevistas a veículos de imprensa, rapidamente viralizou e gerou comoção, sendo recebida por muitos como um marco histórico para o País.

No entanto, a história tomou um rumo inesperado com a manifestação da Nasa, que negou qualquer vínculo com a brasileira — dando início à polêmica reverberando por todo o noticiário nacional e internacional.

Nasa nega vínculo com brasileira que afirma ser astronauta e que fará missão espacial | O POVO News



Laysa Peixoto e a Nasa: anúncio e a repercussão



No início de junho de 2025, Laysa Peixoto, de 22 anos, natural de Minas Gerais, fez publicações afirmando que seria a primeira mulher brasileira a viajar para o espaço, com destino à órbita terrestre ainda em 2025.