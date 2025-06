Enem 2025: período de inscrição é prorrogado até 13 de junho

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram prorrogadas até 13 de junho . Antes os candidatos só podiam se inscrever até a noite dessa sexta-feira, 6, conforme o Ministério da Educação (MEC).

O intuito da ampliação do período, segundo o MEC, é dar mais tempo para os estudantes se inscreverem no exame.



Em 2024, mais de 4 milhões de candidatos se inscreveram no Enem, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), organizador do Exame. No ano passado, o prazo para as inscrições também chegou a ser prorrogado.



O cronograma do Enem 2025 foi ajustado com prazos até 13 de junho para os pedidos de tratamento por nome social e solicitações de atendimento especializado. O resultado de ambos será divulgado no dia 20 de junho. Após os recursos, o resultado final sai em 4 de julho.