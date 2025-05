Três pessoas são presas tentando embarcar para Paris com cápsulas de cocaína no estômago

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Dois homens e uma mulher foram presos no aerorpoto de Fortaleza

Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram presas pela Polícia Federal ao tentarem embarcar para Paris, na Europa, com cápsulas de cocaína no estômago. Foram identificadas pelo menos 100 cápsulas no organismo dos suspeitos.

Prisões aconteceram no Aeroporto Internacional Pinto Martins durante a Operação Falcão Peregrino, executada nos dias 19 e 23 de maio, pela PF em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).