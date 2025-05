Governo cria grupo de trabalho para elaboração de Plano Nacional de Cibersegurança

Plano Nacional de Cibersegurança busca ações que contribuam para garantir a segurança dos dados e prevenção de ataques cibernéticos / Crédito: Reprodução

O Comitê Nacional de Cibersegurança (CNCiber) vai criar um grupo de trabalho temático para elaboração do Plano Nacional de Cibersegurança. A resolução foi publicada nesta terça-feira, 27, no Diário Oficial da União (DOU). O prazo de duração do grupo é de até quatro meses, podendo ser prorrogado para três meses mediante a justificativa do coordenador. O objetivo do plano nacional de Cibersegurança é identificar ações que contribuam para garantir a segurança dos dados e a prevenção de ataques cibernéticos, entre outras coisas.

LEIA MAIS | Ceará passa a ter Comitê Setorial de Proteção de Dados Pessoais Conforme a publicação, o grupo deverá interagir com órgãos da administração pública federal para identificar ações, em andamento ou previstas, que sejam compatíveis com o estipulado pela Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber) e pela Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (E-Ciber). Além disso, deverá agrupar as ações propostas em dois grupos de curto e médio prazo. O grupo será composto por representantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que irá coordenar o grupo, Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério das Comunicações. Também estão incluídos membros do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Ministério da Educação; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério da Justiça e Segurança Pública; da Confederação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assepro); Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp); Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e Conexis/Brasscom.