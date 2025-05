Padre Patrick na CPI das Bets: "Cristãos não devem compactuar com isso"

Durante sua fala, padre Patrick Fernandes afirmou que as casas de apostas agem de forma consciente para lucrar com o vício da população. “Eu vejo como uma ação criminosa por parte deles, das casas de apostas”, declarou.

Durante a sessão, ele afirmou que influenciadores promovendo esse tipo de conteúdo geralmente não participam dos jogos . “Essas pessoas que incentivam esses jogos — podem ter certeza de que todas estão milionárias — no máximo jogam em cassinos no exterior. Não vão jogar Tigrinho”, declarou.

Ele relatou que recebe pedidos de ajuda com frequência: “Semanalmente, duas pessoas me procuram. Quem nos busca são familiares de quem está vivendo esse drama”.

Ao comentar sua atuação como sacerdote, declarou que os cristãos não devem compactuar com as casas de apostas. “Por ser um erro e contrário ao Evangelho , acredito nisso. Existe uma questão moral e a gente tem que estar atento a essas situações, que têm levado à ruína a vida de muitas pessoas”, afirmou, associando o vício em apostas a pensamentos suicidas e ao acúmulo de dívidas .

No Instagram e no TikTok, atrai milhares de visualizações com vídeos sobre fé, comportamento e questões do cotidiano sob uma perspectiva cristã.

Como cambistas de bets movimentam mercado ilegal milionário e oferecem apostas até para menores; ENTENDA

Nos últimos anos, consolidou-se como uma das vozes religiosas mais influentes da internet brasileira, destacando-se por se manter afastado de polêmicas e por usar sua visibilidade para transmitir mensagens de equilíbrio, fé e posicionamento ético.