CPI das Bets ouvirá padre Patrick Fernandes; saiba motivos e quando será o depoimento

Padre Patrick Fernandes prestará depoimento à CPI das Bets após recusar divulgar apostas / Crédito: Reprodução/ Instagram @padre_patrick

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas, mais conhecida como CPI das Bets, terá nesta quarta-feira, 21, um depoimento inédito: o do padre e influenciador digital Patrick Fernandes. O pároco se tornou uma figura central no debate sobre a publicidade de plataformas de apostas online. CPI das Bets quer indiciar Virgínia, Rico e outros influencers, mas votação é incerta; ENTENDA

Com mais de 6,6 milhões de seguidores nas redes sociais, o sacerdote ganhou destaque após recusar propostas para divulgar apostas e publicar um vídeo que viralizou com críticas diretas a esse tipo de publicidade. Sua convocação não se deu por envolvimento direto com empresas de jogos, mas justamente pelo contrário. Ele representa um contraponto ao comportamento de diversos influenciadores que vêm promovendo esse tipo de conteúdo. CPI das Bets: quem é o padre Patrick Fernandes?

Padre Patrick Fernandes é um sacerdote católico mineiro, com atuação na Diocese de Governador Valadares (MG). Além de seu trabalho pastoral, tornou-se um fenômeno nas redes sociais graças à linguagem acessível, às mensagens espirituais leves e ao bom humor. No Instagram e no TikTok, costuma atrair milhares de visualizações com vídeos sobre fé, comportamento e questões do cotidiano sob uma perspectiva cristã.

Nos últimos anos, consolidou-se como uma das vozes religiosas mais influentes da internet brasileira, destacando-se por se manter afastado de polêmicas e por usar sua visibilidade para transmitir mensagens de equilíbrio, fé e posicionamento ético. Sua postura em relação às apostas reforça essa linha e foi considerada um exemplo de responsabilidade por muitos seguidores e também por membros da CPI. Por que o padre Patrick vai depor?

Ao contrário dos influenciadores que já passaram pela comissão, o padre Patrick não será ouvido por envolvimento com casas de apostas, mas sim por sua recusa em fazer publicidade para o setor.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Em um vídeo publicado nas redes, ele revelou ter sido procurado por empresas do ramo e recusado propostas financeiras elevadas, afirmando que “jamais venderia sua imagem para algo que prejudica tantas famílias”. A declaração repercutiu fortemente na internet e chamou a atenção da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que o convidou para contribuir com a CPI como uma voz crítica ao modelo atual de divulgação de apostas nas redes sociais. CPI das Bets: qual é o foco da investigação?

Instalada no Senado Federal em abril de 2025, a CPI das Bets foi criada para investigar irregularidades envolvendo plataformas de apostas esportivas no Brasil.

A comissão apura possíveis esquemas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, manipulação de resultados esportivos e o papel de influenciadores digitais na promoção dessas empresas. A iniciativa é liderada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que também atua como relatora. O grupo tem trabalhado de forma intensa para reunir provas, colher depoimentos e propor medidas legislativas que levem a uma regulamentação mais rígida do setor, cuja expansão acelerada nos últimos anos acendeu alertas entre autoridades e especialistas. CPI das Bets: próximos passos da investigação

O depoimento do padre Patrick deve marcar uma nova etapa da CPI, agora com foco no impacto social e psicológico causado pelas apostas online.