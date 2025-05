Motorista que matou duas jovens em São Paulo vira réu

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o g1 São Paulo, em sua defesa, Brendo alegou que o sinal estava verde para a passagem do carro e que não viu as jovens até o momento da colisão. Também afirmou que tentou socorrê-las. Ele não fez menção a acusação de estar participando de um “racha” no momento do acidente.

O motorista já acumulava 12 multas de trânsito no Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Sendo sete delas por excesso de velocidade e uma por avançar o sinal vermelho.

Além disso, a carteira de motorista seria suspensa poucos dias depois do acidente, já que havia ultrapassado o limite de pontos permitido pelo Detran.