Jovens que morreram atropeladas em SP são enterradas lado a lado

Da esquerda para direita, Isabela Priel e Isabelli Helena. Em homenagem à amizade das vítimas, seus corpos foram enterrados lado a lado / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

As duas jovens de 18 anos que morreram vítimas de um atropelamento em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, foram enterradas nessa sexta-feira, 11. Os corpos de Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, que eram melhores amigas, foram enterrados lado a lado no Cemitério Municipal da Saudade.

Nas imagens das câmeras de monitoramento, é possível ver as garotas, por volta das 23 horas, atravessando a via com o sinal de pedestres ainda vermelho, quando foram atingidas por um carro em alta velocidade. Momento em que as vítimas atravessam a faixa de pedestres Crédito: Reprodução/CGE

O condutor do veículo, um Honda Civic, é o estudante de Direito Breno dos Santos, de 26 anos. Em depoimento, Breno alegou que o sinal estava verde; no entanto, ele teria avançado enquanto o semáforo ainda estava amarelo para o tráfego de veículos. À Polícia Militar, Breno confessou estar um pouco acima da velocidade permitida, que é de 60 km/h. Submetido ao teste do bafômetro, foi constatado que ele não estava alcoolizado.