CPI das bets: quem são os influencers que prestarão depoimentos

Virgínia Fonseca foi convocada para depor na CPI das Bets na próxima terça, 13 / Crédito: Reprodução/Instagram @virginia

Instaurada para investigar a promoção de jogos de azar em redes sociais, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das bets continua a convocar influenciadores para prestar depoimento. O nome mais recente confirmado a depor foi Virgínia Fonseca, cuja fala está marcada para o dia 13 de maio. Instalada em novembro de 2024, a CPI das bets foi requerida pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) visando investigar “a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras”. Para isso, a CPI teria 130 dias para concluir seus trabalhos, com um limite de despesas de R$ 110 mil.

As atividades foram suspensas por 63 dias desde fevereiro de 2025 até que no dia 30 de abril, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, anunciou que a CPI das bets teria seus trabalhos prorrogados por 45 dias, funcionando assim até junho. É neste prazo que os depoimentos começaram a ser coletados. Inicialmente, estavam previstos para a última quarta-feira, 7, os testemunhos de Carlos de La Cruz Hyppolito e Anderson Cicotoste, representantes da Pinbak Brasil, mas a oitiva foi adiada. Em seguida, a CPI confirmou a convocação de alguns influenciadores digitais, incluindo a esposa de Zé Felipe, Virgínia Fonseca e outros nomes. Os depoentes terão que responder perguntas e prestar esclarecimentos à comissão acerca da promoção de jogos de azar em seus perfis nas redes sociais. Abaixo, saiba quem são os influenciadores confirmados a depor na CPI das bets até o momento:

Virgínia Fonseca na CPI das bets O nome mais famoso da lista, Virgínia Fonseca acumula 53,4 milhões de seguidores no Instagram. No dia 4 de janeiro, a revista Piauí publicou uma reportagem revelando o cachê que diversos influenciadores e celebridades receberam para divulgar os jogos de azar conhecidos como bets. Virgínia Fonseca em propaganda para a plataforma Esporte da Sorte Crédito: Divulgação/Esporte da Sorte Virgínia estava na lista por divulgar a Esporte da Sorte, com um contrato no qual recebe 30% do valor perdido pelos usuários que apostam na plataforma.

Em dezembro de 2022, quando assinou o contrato, Virgínia recebeu um adiantamento de R$ 50 milhões. Atualmente, ela é contratada pela plataforma de apostas Blaze, com um contrato anual no valor de R$ 29 milhões. Rico Melquíades na CPI das bets Campeão da décima terceira edição do reality show A Fazenda, Rico Melquíades foi ouvido pela CPI das bets na última quinta-feira, 8. Com 4,3 milhões de seguidores no Instagram, ele se intitula “embaixador” da ZeroUm.bet, cujo perfil na rede está aparentemente desativado.