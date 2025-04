Quem é Daniel Pardim, empresário preso na CPI das Bets no Senado?

Os senadores avaliaram ser improvável que Pardim não conhecesse Adélia, pois ambos são representantes da empresa Peach Blossom. A firma é investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal por disponibilizar jogos ilegais no País.

A defesa de Pardim qualificou a prisão como "ilegal" e "arbitrária". Ele foi detido e liberado durante a noite após o pagamento de uma fiança no valor de um salário mínimo. Ao Estadão, o advogado Lucas Monteiro Faria reiterou que Daniel não conhece Adélia.

Daniel Pardim é empresário e cozinheiro. Desde 2016, é proprietário de uma loja de massas artesanais de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Desde 2020, o nome de Pardim também consta como sócio do "Boteco do Barba", também localizado em Sapopemba. Embora o registro da lanchonete esteja ativo, o local não está em funcionamento.

Em 14 de junho de 2024, o cozinheiro fundou duas empresas em um só dia. Uma das firmas criadas foi a Peach Blossom River Technology, de capital social de R$ 100 mil. A Peach Blossom é a representante no Brasil da empresa Playflow. Segundo uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, a Playflow contribuiu para que um grupo da China operasse jogos ilegais no Brasil.

A Playflow está sediada no Reino Unido e foi fundada pela brasileira Adélia de Jesus Soares. Ela é advogada da influenciadora Deolane Bezerra, também investigada por operar jogos ilegais no País. Adélia também participou da edição de 2016 do Big Brother Brasil, da TV Globo. Ela permaneceu 49 dias no programa e foi a sexta eliminada do reality show.