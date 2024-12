Soraya e Ciro Nogueira batem boca em CPI das Bets: "O senhor me respeite"; veja vídeo

Os senadores discutiram após Soraya culpar o governo Bolsonaro pelo atraso na regulamentação das Bets. A CPI das Bets apura o impacto dos sites de apostas na renda familiar e o possível vínculo com organizações criminosas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os sites de apostas no Senado, a chamada CPI das Bets, foi marcada por um bate-boca entre a senadora e relatora Soraya Thronicke (Podemos-MS) , e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) , nessa última quinta-feira, 3.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Se os jogos estão aprovados desde 2018 e não tem regulamentação, a culpa não é do segmento, é do governo que está omisso nessa regulamentação”, afirmou o senador Angelo Coronel, ao que Soraya Thronicke apontou imediatamente que a culpa era do governo Bolsonaro.