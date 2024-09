Ex-BBB Adélia Soares é indiciada por falsidade idológica e associação criminosa

As apurações da 9ª Delegacia de Polícia apontam que a advogada se associou a chineses para abrir empresas falsas, o que permitiu a exploração ilegal de jogos de azar no Brasil.

A advogada Adélia de Jesus Soares, que representa a influenciadora Deolane Bezerra, foi indiciada pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa. As apurações da 9ª Delegacia de Polícia, do Lago Norte, apontam que a advogada se associou a chineses para abrir empresas falsas, o que permitiu a exploração ilegal de jogos de azar no Brasil.

A Polícia não confirmou se a investigação tem ligação com o caso da advogada presa em Pernambuco no último dia 4 de setembro. Ao portal g1 Distrito Federal, a defesa de Soares disse que as alegações são infundadas e resultam em um golpe de terceiros. Adélia foi uma das sisters do elenco do BBB16.

Conforme apurou a TV Globo, as investigações se iniciaram após um colaborador terceirizado da delegacia ter caído em um golpe e ter transferido aproximadamente R$ 1.800 para uma conta de apostas do conhecido “jogo do tigrinho”.