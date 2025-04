1° de maio é feriado; dia 2, ponto facultativo? Veja próximos feriados

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Feriado de 1º de maio: dia 2 é ponto facultativo?

Conforme o calendário publicado no Diário Oficial da União (DOU), o feriado nacional do Dia Mundial do Trabalho é apenas do dia 1º de maio.

Contudo, a data possibilita a emenda com o final de semana, tornando a sexta-feira, dia 2 de maio, um ponto facultativo.

Feriado de 1° de maio: origem do Dia do Trabalhador

A data tem raízes em um movimento operário iniciado nos Estados Unidos em 1º de maio de 1886 (e não 1866, como às vezes é citado erroneamente).