Homem acusado de matar estudante é encontrado morto em São Paulo

Esteliano José Madureira, de 43 anos, principal suspeito de assassinar Bruna Oliveira da Silva, estudante da Universidade de São Paulo (Usp), foi encontrado morto nesta quarta-feira, 23, com ferimentos de bala na nuca.

O corpo foi localizado na avenida Morumbi, em São Paulo, coberto por uma lona azul.

De acordo com o boletim de ocorrência, além do ferimento na nuca, José sofreu mais de dez lesões espalhadas pelo corpo. Também possuía sinais de tortura, com suas pernas amarradas por um pano branco e vermelho.



A identidade do homem foi divulgada no mesmo dia, por meio de um retrato falado feito por inteligência artificial (IA). O pedido de sua prisão também foi decretado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e aceito pela Justiça.