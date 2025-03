Fortaleza é a sétima cidade brasileira com maior procura por veículos da BMW, mostra WebMotors

O modelo 320i, da montadora alemã, é o mais procurado quando filtrado os rankings do Ceará e do Brasil, com cerca de 30% das buscas

A Webmotors divulgou uma lista com os 10 modelos e as 10 cidades brasileiras que mais procuraram os modelos da montadora alemã BMW, que completou 109 de atuação no País no dia 7 de março. Os dados são referentes a fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025. Fortaleza está em sétimo lugar no ranking.



Entre as cidades brasileiras que mais procuram por veículos da marca, São Paulo (SP) encabeça a lista, seguida por Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR). Depois, vem as Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Florianópolis (SC) e Joinville (SP).