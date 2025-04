Globo 60 anos: Renato Aragão chora ao rever beijo em Cristo Redentor

O humorista cearense Renato Aragão escalou um dos braços do Cristo Redentor em 28 de julho de 1991 / Crédito: DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

O comediante Renato Aragão, 90 anos, relembrou o dia em que subiu nos braços da grande estátua do Cristo Redentor, atração turística e religiosa do Rio de Janeiro. O fato ocorreu há 34 anos, em 1991, e foi citado pelo humorista em entrevista especial de 60 anos da Rede Globo, no Jornal Nacional.