Zico homenageia Renato Aragão e os Trapalhões ao destinar arrecadação do Jogo das Estrelas ao UNICEF

Durante a celebração, Renato Aragão, o Didi, foi exaltado por Zico no CFZ, onde o anfitrião recebeu representantes do Fundo das Nações Unidas / Crédito: Jogada 10

O anfitrião da 20ª edição do Jogo das Estrelas, Zico, deu o pontapé inicial de um evento histórico e marcante. Este ano, o jogo teve um caráter ainda mais especial, com a arrecadação destinada ao Unicef, organização da qual Zico é Embaixador. Durante a celebração, Renato Aragão, o Didi, foi exaltado por Zico no CFZ, onde o anfitrião recebeu representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância e fez a tradicional doação de parte da arrecadação. “Todos os anos, parte da renda é destinada a diversas instituições, e esse sempre foi o grande objetivo do Jogo das Estrelas. Desta vez, o benefício foi para o UNICEF, que representa esse trabalho no Brasil e no mundo, ajudando crianças e adolescentes. Fico feliz por poder contribuir com isso. O Renato abrilhantou nosso evento, sendo um cara que sempre nos fazia rir aos domingos, e tive o privilégio de participar várias vezes do programa dele, até como médico. Cansei de cantar ‘Pega na Mentira’ com o Erasmo Carlos. Ver um ídolo de infância iniciando o jogo, e saudável, é muito gratificante”, declarou Zico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Homenagens importantes Além de relembrar suas participações com os Trapalhões e prestar homenagens a Dedé, Mussum e Zacarias, Zico assim aproveitou para agradecer mais uma vez a todos os jogadores que marcaram presença na edição deste ano. Ele também citou o exemplo de dedicação e sacrifício de um dos maiores nomes da história de um dos maiores clubes do mundo, que fez todo o esforço para estar no Maracanã.

“É um orgulho imenso para nós ver o que fez Michel Salgado, um dos maiores e mais famosos craques do Real Madrid e da seleção da Espanha. Ele chegou ao Rio no dia do jogo, às 17h, foi direto para o Maracanã, jogou os 90 minutos, saiu para jantar com o Júnior (organizador do evento) e, às 2h da manhã, já pegava um voo de volta para Dubai. Isso mostra o quanto representamos, o carinho envolvido e o legado que deixamos. Situações como essa nos motivam a continuar fazendo o melhor para ajudar tantas pessoas”, completou Zico. Unicef comemora Flávia Antunes Michaud, chefe do escritório do UNICEF no Rio, também esteve presente no evento e destacou a importância dessa parceria. Ela se disse honrada por estar ao lado de Zico em uma colaboração entre duas grandes instituições no Brasil. Segundo Flávia, o esporte tem um poder transformador e a união com a causa da infância é de grande importância. “O esporte é uma ferramenta de proteção contra a violência, proporcionando às crianças e adolescentes um espaço de aprendizado lúdico, onde podem entender seus direitos e outras questões essenciais. Isso está no centro dos nossos valores. É uma grande honra estar ao lado do Zico neste grande evento”, afirmou.