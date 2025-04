Filha de Renato Aragão sofre preconceito em casa, diz jornalista

Uma polêmica envolvendo o humorista Renato Aragão ganhou destaque nesta terça-feira, 8, nas redes sociais.



De acordo com o jornalista Rafael Spaca, responsável pela produção do documentário “Os Trapalhões", o intérprete do personagem "Didi Mocó" tem uma filha adotiva, Juliana Aragão, que tem sido alvo de comentários maldosos e piadas em casa, especialmente devido à sua orientação sexual. A revelação foi feita no podcast “Salada Cast”