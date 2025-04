Aos 76 anos, morre a atriz Lúcia Alves no Rio de Janeiro

A atriz Lúcia Alves, 76 anos, morreu nesta quinta-feira (24) no Rio de Janeiro, vítima de complicações de um câncer de pâncreas. Ela estava internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio, desde o dia 14 deste mês, após ter apresentado piora no quadro de saúde. A atriz lutava contra a doença há três anos.

O local do velório e o horário do enterro ainda não foram divulgados pela família.