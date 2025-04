Conheça ex-esposa de Renato Aragão e mãe de filha do humorista

Após a repercussão da notícia de que Juliana Aragão, filha de Renato Aragão, tem sido alvo de comentários maldosos e piadas em casa especialmente devido à sua orientação sexual, voltou à tona a história de Martha Rangel, primeira esposa do humorista.

Como a única filha do casamento entre Renato Aragão e Lílian Taranto é Lívian Aragão, Juliana é filha de outro relacionamento do cearense. Nesse caso, filha de Martha Rangel, companheira do intérprete de Didi Mocó por 37 anos e mãe de outros três filhos com ele: Paulo, Ricardo e Renato Júnior.