Assaltantes amarram funcionários e roubam 10 caminhonetes em SC

Criminosos amarraram e renderam os funcionários de uma concessionária e roubaram 10 caminhonetes de luxo na tarde da última terça-feira, 22, em Jaguará do Sul, em Santa Catarina, conforme a Polícia Civil do Estado. Os veículos roubados foram localizados às 17h.

Os assaltantes levaram os trabalhadores para uma sala, onde os amarraram. Depois, outros suspeitos entraram na concessionária. Os funcionários não foram feridos, segundo a apuração do G1, de Santa Catarina.

O roubo aconteceu no início da tarde, com dois homens entrando na concessionária se passando por clientes. Eles demonstraram interesse em alguns carros, até o determinado instante em que um deles sacou uma arma e rendeu dois funcionários.

Os homens entraram com um galão com cerca de 50 litros de diesel para abastecer os automóveis. "Acabaram levando 10 veículos, todos os veículos movidos a diesel que eles encontraram no local", informou o delegado.

O veículos roubados foram encontrados em várias cidades, como Guaramirim, Jaraguá do Sul, Joinville e Garuva. A Polícia Civil ainda não havia estimado o valor dos carros roubados.

Um dos carros acabou sendo visto transitando na BR-101 em Garuva, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo era um pajero, que custa em torno de R$ 400 mil.