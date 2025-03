Família é rendida por assaltantes e tem carro roubado em Fortaleza

Um casal de empresários que voltava de um hospital na noite da segunda-feira passada, 24, com dois filhos, foi alvo de criminosos armados, que renderam as vítimas e roubaram o automóvel da família, no bairro Passaré, em Fortaleza .

"A minha esposa desceu para ir à farmácia e eu fiquei no carro com as crianças. Dois minutos depois os homens já se aproximaram, já foram apontando a arma e anunciando o assalto", descreve.

De acordo com uma das vítimas, dois homens se aproximaram e um deles anunciou o roubo. Inicialmente a vítima pensou se tratar de roubo de pertences, mas após subtrair os aparelhos celulares de todos do carro, os homens exigiram a chave do veículo e ordenaram que as pessoas desembarcassem.

Pai conseguiu retirar a criança do banco traseiro

A criança de quatro anos estava no banco de trás, mas o pai rapidamente conseguiu abrir a porta traseira e retirar a criança. A família ficou sem os pertences pessoais, bolsas, aparelhos celulares e o veículo. As crianças presenciaram toda a ação criminosa, dos homens com a arma apontada para o pai exigindo as chaves do automóvel.

"Eu fui descendo e pedi para minha filha sair e eles pediram a chave do carro. Eu fui abrindo a porta de trás para tirar meu filho. Quando tirei os dois eles pegaram as chaves, pediram as senhas dos celulares", comenta.