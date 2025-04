Cruz original de primeira missa no Brasil chega ao país para peregrinação

Em 2025, celebra-se os 525 anos da primeira celebração eucarística no Brasil e em alusão ao feito, a Cruz usada na missa celebrada no dia 26 de abril de 1500 peregrinará pelo Brasil para uma série de celebrações na Semana Santa pelo país. O item chegou em São Paulo na noite dessa segunda-feira, 14.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A relíquia fica guardada no Museu da Sé de Braga, em Portugal, e também peregrinou por cidades portuguesas, sendo elas Braga, Fátima, Cascais e Lisboa. A Cruz ficará no Brasil até o dia 27 de abril, visitando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará e Distrito Federal.

As peregrinações integram a programação do evento “Brasil com Fé - Celebrando os 525 Anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz", uma realização do Movimento Brasil com Fé - do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, e o Instituto Redemptor.

Ao portal G1, a organização do evento disse que a cruz original vai além de um significado religioso, mas que simboliza o amor, união e conexão entre os povos.

"Neste Ano Jubilar, marcado pela esperança e desejo de renovação, a peregrinação desta cruz une passado e presente, reforçando valores de fraternidade e celebrando a rica diversidade cultural e espiritual. O evento também visa promover o diálogo de cooperação entre instituições de destaque."