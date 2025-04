Mulher morre baleada por traficantes durante culto evangélico

Uma mulher morreu após ser baleada enquanto participava de um culto evangélico na baixada fluminense, no Rio de Janeiro, na noite do último domingo, 13. Os autores do crime teriam confundido os fiéis com milicianos.

Os criminosos teriam ido até o local da oração no bairro Babi, na Baixada Fluminense. Com a chegada deles, as pessoas da igreja se assustaram e correram. A mulher tentou se proteger, mas acabou sendo morta pelos tiros.