Rio de Janeiro: homem é morto a facadas após reclamar de vizinho que aparecia pelado no apartamento

Após a briga, William teria seguido Andrei e o esfaqueado pelas costas, no estacionamento do residencial onde os dois moravam / Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um promotor de vendas, identificado como Andrei Drieiven Spatafora da Silva, 30, foi esfaqueado e morto após uma discussão com seu vizinho que, segundo relatos de testemunhas, costumava aparecer pelado na cozinha de seu apartamento. O crime aconteceu nessa quarta-feira, 9, no bairro Vila São Luiz, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.