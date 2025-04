Homem é preso por sequestrar esposa durante audiência de violência doméstica

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu o homem em flagrante, na terça-feira, 1, após ser acionada por integrantes do sistema de justiça

Um homem foi preso por sequestrar e coagir a companheira durante uma audiência judicial online sobre violência doméstica no bairro Recanto das Emas, em Brasília. A mulher foi resgatada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que evitou uma possível tentativa de feminicídio .

Membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e da Defensoria Pública notaram que a mulher estava sendo sequestrada e coagida pelo acusado.

Na ocasião, foi constatado que a mulher — cuja identificação não foi divulgada — estava dentro do automóvel acompanhada do agressor, que, devido uma medida protetiva, havia sido proibido de se aproximar da companheira.

O veículo no qual a vítima estava sendo mantida foi localizado e interceptado pelos policiais do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) na via DF-457, no sentido QNL/Samambaia, no Distrito Federal, por volta das 18h, da última terça, 1.

A equipe do Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid) do 27º Batalhão de Polícia Militar foi a primeira a ser mobilizada, por volta de 16h30min, para o resgate e passou a realizar diligências para identificar o veículo e a sua localização.

Diversas unidades e um helicóptero da corporação foram acionados pelos policiais para localizar o veículo onde estavam a mulher e o sequestrador.