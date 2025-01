Fevereiro de 2025: feriados, pontos facultativos e datas comemorativas

De Dia Mundial do Combate ao Câncer à Dia do Amor, fevereiro também é palco de diversas datas e campanhas. Veja se terá feriado e quando será

Apesar disso, 2025 trará mais oportunidades de descanso aos trabalhadores, em comparação com 2024. Isso porque mais feriados nacionais estão previstos para dias úteis nos próximos meses, propiciando também as folgas prolongadas .

O Dia de São Valentim está no calendário de datas comemorativas da Igreja Católica. A data é celebrada como o Dia dos Namorados e Dia do Amor em quase todo o mundo.

Ela reflete sobre a presença, a atuação e os desafios que as mulheres enfrentam dentro do universo acadêmico e das ciências exatas, local predominantemente masculino, e visa ampliar a conscientização sobre o papel relevante das mulheres cientistas.

18 de fevereiro – Dia Internacional da Síndrome de Asperger

A data é reconhecida desde o ano de 2007 e o 18 de fevereiro é aniversário de Hans Asperger, pediatra austríaco que deu nome à Síndrome.

A data visa destacar a importância da integração das pessoas com a Síndrome de Asperger na sociedade, sensibilizar a população para a questão, sua relação com o espectro do autismo e o seu impacto nos indivíduos que com ela vivem.

20 de fevereiro – Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo

O objetivo da data é esclarecer a população sobre os danos que o consumo de bebida alcoólica e de drogas provoca no organismo.

Campanhas do mês de fevereiro de 2025

O mês de fevereiro é marcado por duas campanhas fundamentais: o Fevereiro Laranja e o Fevereiro Roxo. Elas tem o objetivo de atentar para a conscientização e combate de algumas doenças.

Fevereiro Laranja

O Fevereiro Laranja é dedicado a conscientizar sobre um dos tipos mais graves de câncer: a Leucemia, doença dos glóbulos brancos, geralmente, de origem desconhecida. A campanha frisa a importância da doação de medula óssea.

A doação é muito importante, pois a cada cem mil pacientes, apenas um doador é compatível, segundo o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene).

Fevereiro Roxo

A segunda campanha lança luz sobre doenças como o Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus, doenças para as quais ainda não se tem uma cura, mas há cuidado e tratamento.