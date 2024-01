O que acontece no corpo quando você para de beber álcool?

"Três semanas sem tomar uma gota de álcool. Três semanas nas quais me senti mais acordada, mais em forma e mais relaxada. O que exatamente aconteceu com meu corpo?"Acordo às 5h30 da manhã, faço uma rotina de exercícios físicos e respondo às perguntas empolgadas do meu filho, antes de ele ir para a escola e eu para o trabalho. Durante três semanas, essa rotina foi mais fácil do que nunca para mim. Coincidentemente, essas foram as três semanas em que me abstive completamente de beber álcool. Nem eu nem Helmut Karl Seitz, diretor do Centro de Pesquisas sobre Álcool, na Universidade de Heidelberg, achamos que isso é uma coincidência. Professor de medicina interna e gastroenterologia, Seitz tem certeza de que muita coisa mudou em meu corpo durante essas três semanas. Meu filho acorda cedo, mas o fato de eu ter saído da cama antes dele pode estar relacionado ao fato de eu ter dormido muito melhor sem o álcool. "O álcool ativa as catecolaminas, inclusive a adrenalina. Isso impede o descanso adequado à noite", explicou Seitz. Sem álcool, sem queixas Depois de apenas uma semana, o padrão de sono se normaliza, disse Seitz. Ele enfatizou que não estamos falando de indivíduos dependentes de álcool, mas daqueles que apenas consomem álcool ocasionalmente ou regularmente. "Você não é uma bebedora crônica", disse-me Seitz várias vezes, um avaliação que me alegra um pouco – eu não tinha tanta certeza. Mas a abstinência não foi nem um pouco difícil para mim, provavelmente porque me sentia muito confortável. Além do sono, a pressão arterial também se normaliza, disse Seitz. O álcool aumenta a pressão arterial, geralmente causando dores de cabeça e tontura. Aqueles que se abstêm de álcool também colhem os benefícios de uma melhor digestão. "As proteínas nas vilosidades do intestino delgado decompõem o alimento. Essas proteínas se recuperam com relativa rapidez", disse Seitz. Harmonia no trato gastrointestinal certamente torna a vida mais agradável. E não podemos esquecer do fígado. A abstinência de álcool é como férias em um spa para nosso órgão de desintoxicação. Cerveja, vinho e destilados fazem com que o fígado acumule gordura. Seitz explica que, inicialmente, o acúmulo de gordura não é tão ruim, mas é o primeiro passo para o endurecimento do fígado, a chamada cirrose. Meu fígado sempre viveu de forma silenciosa e discreta dentro de mim, e eu não senti nenhuma mudança. "Independentemente do estágio em que o fígado se encontra, seja ele apenas ligeiramente gorduroso ou com fibrose avançada: se você se abstiver de álcool, isso sempre será bom para o fígado, sempre. Ele se recuperará", disse Seitz. Não beber álcool também (não) é uma solução Contei a Seitz que quebrei meu jejum depois de três semanas e alguns dias, com um amigo e um vinho. Surpreendentemente, achei a sensação de leve intoxicação mais desagradável do que divertida. E apenas pensar em malhar no dia seguinte às 5h30 da manhã já parecia fora de questão. "Os processos metabólicos que decompõem o álcool não ocorrem mais automaticamente para você", explicou o pesquisador. O metabolismo de um bebedor treinado sabe o que fazer, mas o meu metabolismo teve dificuldade para se lembrar após o período sem álcool. Para as próximas noites de vinho, Seitz recomendou o que sempre busco repetir como um mantra: beba bastante água! O álcool desidrata o corpo, a circulação piora e a dor de cabeça é garantida. Também devo me ater à quantidade recomendada de álcool, é claro. Para os homens, não é recomendado mais do que 250 ml de vinho por dia. Para as mulheres, é permitido apenas metade disso. Isso não é nem uma taça! Eu me questiono se ainda vale a pena beber. A próxima rodada de abstenção certamente não demorará a ocorrer. Autor: Julia Vergin