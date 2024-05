7 dicas para saber se você está preparado para adotar um pet 

De acordo com Tatiana Sales, presidente da ONG Confraria dos Miados e Latidos, antes de adotar, é preciso que o futuro tutor leve em conta a sua disponibilidade de tempo para a adaptação e o convívio com o animal. Isso porque cachorros e gatos precisam de atenção, exercício e interação diária. Se sua agenda estiver muito ocupada, pode ser difícil conciliar com as demandas de um pet.

Alguns animais exigem mais atividade física e interação social do que outros (Imagem: Ksenia Raykova | Shutterstock)

4. Estilo de vida compatível

Analise se seu estilo de vida combina com as necessidades do animal que você está considerando adotar. Isso porque alguns bichinhos exigem mais atividade física e interação social do que outros. Por isso, é importante escolher um pet que se adapte ao seu ritmo de vida.

5. Preparação emocional

Esteja preparado para os desafios emocionais que podem surgir ao cuidar de um animal de estimação. Isso inclui lidar com perdas, problemas de saúde e comportamentais, bem como o compromisso a longo prazo de cuidar do bem-estar do pet.

6. Conhecimento da espécie

Pesquise e estude sobre as necessidades específicas da espécie que você está considerando adotar. Cada animal tem suas necessidades, comportamentos e características únicas. Dessa maneira, é importante estar bem-informado para garantir o melhor cuidado possível.

7. Consenso familiar

Certifique-se de que todos os membros da família estão de acordo com a decisão de adotar um animal de estimação. Isso porque é importante que todos estejam dispostos a assumir responsabilidades e compromissos relacionados aos cuidados do pet.