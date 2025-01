Veja as previsões do baralho cigano para os 12 signos em fevereiro

O mês de fevereiro chegará trazendo as energias vibrantes do baralho cigano, que revela mensagens importantes para cada signo do zodíaco. A bruxa e astróloga Tânia Gori utilizou sua conexão mágica e o conhecimento profundo das cartas para trazer previsões detalhadas, que ajudarão você a se preparar para os desafios e as oportunidades deste período. As cartas do baralho cigano não apenas orientam, mas também oferecem conselhos práticos para lidar com questões de trabalho, saúde, relacionamentos e vida espiritual. Este é um momento para ouvir a sabedoria das cartas, fortalecer suas intenções e abrir-se para novas possibilidades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Descubra, abaixo, o que fevereiro reserva para o seu signo e como aproveitar ao máximo a energia do universo!

Áries Fevereiro será um excelente mês para o ariano investir nos estudos, realizar cursos ou se aperfeiçoar em algo que traga crescimento (Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock) A carta do mês é “O Livro”, convidando você a mergulhar em novos aprendizados. Será um excelente momento para investir em estudos, realizar cursos ou se aperfeiçoar em algo que traga crescimento pessoal e profissional. A energia das cartas também indica uma tendência de sucesso em processos ou questões jurídicas pendentes. Então, mantenha-se firme e confiante. Além disso, as oportunidades poderão surgir de forma inesperada, desde que você esteja disposto(a) a buscar mais conhecimento. Não hesite em acreditar no poder do universo para abrir novos caminhos. Touro Fevereiro será um mês próspero para o taurino reforçar as conexões familiares e buscar harmonia no lar (Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock)

Sua carta é “A Árvore”, que simboliza crescimento, estabilidade e realizações materiais. Fevereiro será um mês próspero para reforçar as conexões familiares e buscar harmonia no lar. Será um período favorável para resolver pendências emocionais e fortalecer os laços com aqueles que você ama. Sua saúde estará em um ótimo momento. Será uma boa fase para adotar hábitos que melhorem seu bem-estar físico e emocional. Aproveite essa estabilidade para planejar o futuro e consolidar projetos importantes. Gêmeos Neste mês, o geminiano deverá evitar compartilhar seus planos ou projetos com quem não confia plenamente (Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock) A carta “O Urso” traz um alerta: será importante ser mais cauteloso(a) com as pessoas ao seu redor. Algumas situações poderão exigir discrição e atenção redobrada. Evite compartilhar seus planos ou projetos com quem você não confia plenamente. Também será importante manter-se longe de fofocas e intrigas, pois isso poderá atrair energias negativas. Use esse período para focar em si, evitar conflitos e proteger suas ideias, garantindo que nada impeça seu progresso.

Câncer Fevereiro será marcado por uma energia positiva que ajudará o canceriano a traçar novas metas e sonhos (Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock) Sua carta é “A Estrela”, que traz esperança, renovação e sorte. Este mês será marcado por uma energia positiva que ajudará você a traçar novas metas e sonhos. Será um ótimo momento para ampliar sua rede de contatos, conhecer pessoas e fortalecer amizades. Aproveite essa fase para se abrir ao novo e se permitir explorar caminhos que antes pareciam distantes. Além disso, a sorte estará do seu lado; por isso, confie em sua intuição e nos sinais do universo para alcançar seus objetivos. Leão Neste mês, o leonino deverá desenvolver a sensibilidade, acreditar em suas percepções e permitir que sua intuição o guie em decisões importantes (Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock)

A carta “A Lua” reforça a importância de confiar na sua intuição. Você está passando por um momento de grande conexão espiritual e emocional, mas será preciso silenciar a mente racional para ouvir os sinais que vêm de dentro. Seus insights têm grande valor, e ignorá-los pode ser um erro. Este será um período para desenvolver sua sensibilidade, acreditar em suas percepções e permitir que sua intuição o(a) guie em decisões importantes. Confie mais no seu sexto sentido, e menos na opinião alheia. Virgem Em fevereiro, homens sinceros e confiáveis estarão presentes para ajudar o virginiano em seus projetos e desafios (Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock) A lâmina “O Cavaleiro” (O Cigano) destaca a importância das parcerias e do apoio de figuras masculinas. Este mês, homens sinceros e confiáveis estarão presentes para ajudar você em seus projetos e desafios. Não hesite em aceitar conselhos e colaborações, pois eles podem ser decisivos para o sucesso de seus empreendimentos. Além disso, esta carta sugere movimento e progresso, indicando que será hora de agir com determinação e coragem para alcançar seus objetivos.