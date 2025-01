PE: achados corpos de homens que pularam açude para fugir de assalto

Dupla estava com amigos no local quando foram abordados por criminosos encapuzados que saíram da mata. Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso

Dois jovens desapareceram após pular no açude do Prata, na zona norte do Recife (PE), para fugir de um assalto. Buscas do Corpo de Bombeiros começaram na quinta-feira, 2, quando o caso ocorreu, enquanto os corpos foram encontrados neste sábado, 4, segundo a Folha de Pernambuco.

Os rapazes foram identificados como Renan da Silva Carvalho, de 21 anos, e Alexandre Filho, que não teve idade informada. Testemunhas dão conta de que eles estavam com oito amigos no açude quando homens encapuzados e armados saíram de uma área da mata e os abordaram.