Criança morre afogada em açude de Ipueiras e pai é preso como principal suspeito do crime

De acordo com a Polícia, o homem admitiu que foi ao açude com a criança e a perdeu de vista. Ele e a mãe foram encontrados em casa, com sinais de embriaguez

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que uma equipe foi até a casa da vítima e, no local, encontraram a mãe no alpendre e o pai deitado no chão da sala, com sinais de embriaguez.

Durante a abordagem, o homem admitiu ter ido ao açude com a criança e que, em determinado momento, perdeu a menina de vista.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Crateús, onde foi autuado por homicídio qualificado.