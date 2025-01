Idoso e seu cachorro sobrevivem a um quase-atropelamento em MG

Um idoso por pouco não conseguiu escapar de um atropelamento que poderia ter sido fatal. O homem, de 62 anos, estava realizando uma caminhada matinal acompanhado de seu cão por volta das 8 horas no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Ibiá (MG), quando por pouco não foi atingido por um carro.

Apesar do susto causado pela ação desgovernada do motorista, o homem foi levado a um hospital, onde recebeu atendimento médico e teve apenas ferimentos leves constatados. Seu cachorro, que o acompanhava na caminhada, também saiu ileso.

A picape, no entanto, atingiu e derrubou uma lixeira próxima à vítima. Nas imagens de uma câmera de segurança localizada perto do local do incidente, é possível notar que o veículo apresentava adesivos de identificação de uma empresa local.

Segundo o site Patrocínio Online, que entrou em contato com a filha do idoso, ela informou que “a empresa prestou suporte e arcou com os gastos até o momento”.

Dados alarmantes sobre atropelamentos no Brasil

De acordo com o Guia CNT de Segurança nas Rodovias Brasileiras 2025, entre novembro de 2023 e outubro de 2024, as rodovias federais brasileiras registraram 72.571 acidentes, resultando em 6.005 óbitos e 83.950 pessoas feridas.