Mais de sete mil mulheres já se inscreveram para alistamento militar

Alistamento ocorre de forma inédita no país / Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Mais de sete mil mulheres já realizaram inscrição para participar do alistamento militar feminino, realizado pela primeira vez no Brasil este ano. Iniciado no dia 1° de janeiro, o processo de candidatura oferta 1.465 vagas em 28 municípios de 13 estados do país. Podem se inscrever mulheres que completem 18 anos em 2025 (nascidas em 2007). A candidatura é pode ser feita online, através do site oficial do alistamento, ou na Junta de Serviço Militar de um dos municípios contemplados.

Veja lista dos municípios onde pode ser feito o alistamento feminino

A incorporação das aprovadas irá ocorrer no primeiro ou segundo semestre de 2026 (de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto). A princípio, as escolhidas irão ocupar a graduação de soldado (Exército e Aeronáutica) ou marinheiro-recruta, no caso da Marinha, e terão os mesmos direitos e deveres dos homens. O serviço militar terá duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por até oito anos. Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que pretende aumentar o número de mulheres recrutadas pelo Serviço Militar Feminino de forma gradual, até que se atinja 20% das vagas. Mulheres nas Forças Armadas Atualmente, as mulheres ocupam 37 mil vagas nas Forças Armadas, o correspondente a 10% do total de efetivo. As principais funções exercidas pelo contingente feminino são saúde, ensino e logística.