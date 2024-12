Parte de falésia desmorona em praia do RN; ninguém foi atingido

Conforme informações do portal G1 Rio Grande do Norte, um casal estava perto da área de deslizamento, mas não foi atingido. A prefeitura municipal foi buscada pela InterTV Cabugi, mas não se manifestou até o momento.

Durante vistoria em março de 2023, a Defesa Civil de Parnamirim constatou que as falésias e encostas do entorno têm alto risco de desmoronamento. Mais de 100 ocorrências do tipo foram registradas neste ano em todo o estado potiguar, disse o geógrafo Rodrigo Freitas ao G1 Rio Grande do Norte.



Coordenador do projeto Falésias, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Rodrigo explicou que as bordas superior e inferior das falésias são “instáveis” porque “constantemente estão ocorrendo pequenos movimentos de massa ou grandes movimentos de massa”.

Segundo o especialista, os deslizamentos são processos naturais, porém há outros fatores que incidem na questão. “É um processo natural, mas que está tendo 'inputs', ou seja, aumento em função de questões atrópicas, como mudanças climáticas, elevação do nível do mar, diminuição na quantidade de sedimentos na linha de costa, consequentemente maior erosão”.