Cerca de 78% do lixo presente no litoral nordestino advém da África, aponta estudo da UFC

Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade Federal do Ceará (UFC) constatou que cerca de 78% do lixo presente no litoral nordestino é proveniente do continente africano. Os resíduos plásticos que embasaram o estudo foram coletados nas praias de Jericoacoara, Praia do Futuro e Porto das Dunas, no ano de 2022.

Os cientistas recolheram mais de mil itens que, somados, chegaram a 9,7 quilos (kg). O material foi submetido a uma auditoria de marca cujo o resultado confirmou que 78,5% do lixo provinha de países da África, 15,7% do Brasil e 5,8% de outras nações.