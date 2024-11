Família de menina desaparecida no RN cobra respostas em protesto

Fabiana, mãe de Maria Fernanda, e outras cerca de 50 pessoas bloquearam um trecho da estrada em protesto pelo desaparecimento da jovem Crédito: Reprodução / Instagram

Na manhã deste sábado, 2, familiares de Maria Fernanda da Silva Ramos, de 12 anos, organizaram um protesto para pressionar as autoridades a intensificar as buscas pela menina. A jovem desapareceu na última quinta-feira, 31, após sair para ir à escola em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Natal. Conforme os parentes, o intuito do protesto foi sensibilizar a sociedade e chamar a atenção das autoridades responsáveis para a urgência do caso. Família e amigos de Maria Fernanda interditaram um trecho da Avenida Bacharel Tomaz Landim, no bairro do Igapó, zona norte de Natal. Eles cobram agilidade na investigação do caso da jovem de 12 anos que saiu de casa no bairro Golandim e até o momento não foi mais vista.

Desaparecimento de Maria Fernanda: polícia acionou o Amber Alert Maria Fernanda desapareceu na quinta-feira (31) após sair de casa por volta das 12h20, vestindo calça preta e camisa de time. A última vez que foi vista, estava na Rua Professor Luiz Soares, onde, segundo testemunhas, teria conversado com o motorista de um carro vermelho – possivelmente uma picape Strada – e entrado no veículo, não sendo mais encontrada desde então. Maria Fernanda da Silva Ramos desapareceu na cidade de São Gonçalo do Amarante, a cerca de 20km da capital potiguar Crédito: MJSP / Amber Alert / Reprodução O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) ativou o sistema Amber Alert, mecanismo de alerta urgente usado em casos de desaparecimento de crianças, para ajudar na busca por Maria Fernanda.

Adotado no Brasil desde agosto de 2023, o sistema publica automaticamente, em um raio de 160 km do local do desaparecimento, a descrição da criança e possíveis suspeitos nas plataformas da Meta, como Facebook e Instagram, para mobilizar a sociedade no auxílio das buscas. Família cobra respostas e intensificação das buscas Inconformada com o desaparecimento e a ausência de novas informações, Fabiana Pessoa da Silva, mãe de Maria Fernanda, relatou que a família tem feito esforços próprios para localizar a menina. Eles estão verificando imagens de câmeras de segurança e distribuindo panfletos na região. "Só a gente está procurando. Eu, minha filha, nossos colegas, estamos buscando em todos os lugares", disse.