Ponte cai entre MA e TO: o que se sabe e o que falta saber? Veja últimas notícias

Uma parte da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os municípios de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão, desabou na tarde desse domingo, 22. O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, confirmou que há vítimas, que houve a queda de veículos e motocicletas e que a profundidade no local é superior a 50 metros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o colapso ocorreu por volta de 14h50min. Equipes do Corpo de Bombeiros do Maranhão e do Tocantins seguem realizando buscas no rio por pessoas desaparecidas.

Ponte cai entre MA e TO: o que aconteceu? Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o colapso ocorreu por volta de 14h50min de 22 de dezembro. Equipes do Corpo de Bombeiros do Maranhão e do Tocantins estão realizando buscas no rio por pessoas desaparecidas. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o desabamento ocorreu devido ao colapso do vão central da ponte, que possui 533 metros de extensão. Ela foi construída na década de 1960 e integra o corredor rodoviário Belém-Brasília, passando sobre o rio Tocantins. As más condições da ponte vinham chamando a atenção de quem passava por lá.

Vereador filmou o momento do desabamento A ponte desabou no momento em que o vereador Elias Junior (Republicanos), do município de Aguiarnópolis (TO), gravava um vídeo denunciando justamente as más condições do equipamento. O momento exato do colapso foi capturado pela câmera do parlamentar, que utilizava a gravação para chamar atenção às demandas locais de infraestrutura. Ponte cai em Estreito (MA): quantas pessoas morreram? A Defesa Civil da cidade de Estreito, no Maranhão, confirmou que, até o momento, duas pessoas morreram no desabamento parcial da ponte. O número pode subir, pois foi identificado que ainda há veículos submersos no rio.

Os mortos são uma jovem de 25 anos e um homem de 42 anos. Ambos estavam em motocicletas. Entre os desaparecidos estão duas crianças, duas mulheres e quatro homens. Sobe para 14 o número de desaparecidos após queda de ponte

Ponte cai entre MA e TO: materiais corrosivos contaminaram o rio Os caminhões que caíram no rio Tocantins transportavam defensivos agrícolas e produtos químicos corrosivos altamente perigosos, segundo a Prefeitura de Estreito, no Maranhão.