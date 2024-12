Ponte que liga o estado do Tocantins ao Maranhão desaba; há vítimas

De acordo com o governador Wanderlei Barbosa, de Tocantins, veículos passavam no local durante o desabamento

Uma parte da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os municípios de Aguiarnópolis, no Tocatins, e Estreito, no Maranhão, desabou na tarde deste domingo, 22.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, informou que há vítimas. De acordo com ele, passavam veículos no momento do desabamento.