Caminhões que caíram da ponte que liga Tocantins e Maranhão levavam produtos corrosivos

Prefeitura de Estreito publicou um comunicado nas redes sociais orientando moradores a evitarem contato com a água do rio

Os caminhões que caíram no rio Tocantins, devido ao desabamento de uma parte da ponte que liga os estados do Maranhão e do Tocantins, transportavam defensivos agrícolas e produtos químicos corrosivos altamente perigosos. A informação foi publicada nas redes sociais da Prefeitura de Estreito, no Maranhão.

"Atenção: Solicitamos a todos os moradores e comunidades situadas a jusante da barragem de Estreito que evitem qualquer contato com a água do rio", informa a nota.